Meer dan 3.000 Vlamingen willen Jeroen Meus in hun keuken 18 juni 2019

Jeroen Meus (41) verlaat deze zomer opnieuw zijn vertrouwde Leuvense keuken. Hij trekt met 'Dagelijkse zomerkost' echter niet meer naar Spanje, maar blijft in Vlaanderen. In totaal doet het kookprogramma 20 locaties aan en meer dan 3.000 geïnteresseerden meldden zichzelf - en hun keuken - daarvoor aan: een studentenkot, een rusthuis of enkele schoolkinderen op zeeklassen (foto).

