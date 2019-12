Exclusief voor abonnees Meer dan 3.000 dieren in beslag genomen in 2018 02 december 2019

De Inspectie Dierenwelzijn nam vorig jaar 3.186 dieren in beslag. Dat gebeurde bij 2.247 controles in onder meer circussen, erkende dierenkwekerijen, bij particulieren en in maneges. Het gaat om meer dan 700 honden, bijna 300 katten, 308 schapen en geiten, en 1.288 vogels. Die cijfers vroeg Vlaams Parlementslid Allessia Claes (N-VA) op bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Het gaat om overtredingen aangaande slechte behuizing en beschutting, verwaarlozing - ondervoeding en onbehandelde ziektes - en overpopulatie op de te kleine oppervlakte" , aldus Claes. Het aantal inbeslagnames is met 35,5% gestegen ten opzichte van 2015, toen 2.351 dieren in beslag werden genomen. Sinds 2014 is het aantal controles op dierenwelzijn dan ook sterk opgedreven.

