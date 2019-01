Meer dan 25 miljoen passagiers voor Brussels Airport 12 januari 2019

00u00 0

De luchthaven Brussels Airport heeft vorig jaar 25.675.939 passagiers ontvangen, een absoluut record. Het is de eerste keer dat Brussels Airport de kaap van 25 miljoen reizigers op een jaar rondt. De groei is vooral te danken aan de toename van het aantal langeafstandsbestemmingen. Bijna twee op de drie nieuwe passagiers vlogen met een langeafstandsvlucht. Dankzij de nieuwe bestemmingen steeg het vrachtvervoer tot 732.000 ton het hoogste niveau in tien jaar. Overigens hebben alle Belgische luchthavens samen vorig jaar een recordaantal passagiers vervoerd: 34,66 miljoen.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN