Exclusief voor abonnees Meer dan 20 kilo plastic in maag van drachtige walvis 03 april 2019

Een drachtige walvis is dood aangespoeld voor de kust van het Italiaanse vakantie-eiland Sardinië. In de potvis werd voor 22 kilogram aan winkelzakken, touw, wegwerpborden, wasmiddelverpakking en kabels van elektrische toestellen teruggevonden. De foetus was bij de vondst al aan het ontbinden.