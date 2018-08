Meer dan 2.000 Belgische jongeren naar Europees solidariteitskorps 11 augustus 2018

Al meer dan 2.000 Belgische jongeren hebben zich geregistreerd om als vrijwilliger, stagiair of tijdelijke werknemer in de hulpverlening aan de slag te gaan in het Europees solidariteitskorps. Geïnteresseerde organisaties en groepjes jongeren kunnen sinds gisteren plannen indienen voor het korps. De Europese Commissie maakt 44 miljoen euro vrij voor de beste projecten. De Commissie lanceerde het solidariteitskorps eind vorig jaar. Bedoeling is om tot 2020 zeker 100.000 Europese jongeren de kans te geven om zich als vrijwilliger of stagiair in de zetten, bijvoorbeeld in de hulpverlening na een natuurramp of bijstand aan vluchtelingen. Ongeveer 67.000 jongeren hebben zich al geregistreerd, onder wie 2.087 uit ons land.

HLN