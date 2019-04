Exclusief voor abonnees Meer dan 152.000 handtekeningen voor dierenrechten in Grondwet 02 april 2019

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft 152.443 handtekeningen verzameld om dierenrechten op te nemen in de Grondwet. Gisteren werd de petitie afgeleverd op het kabinet van premier Charles Michel (MR). Gaia vindt de waardigheid van dieren en de bescherming van hun welzijn een plicht voor de staat en alle burgers. Vorig jaar werd al een wetsvoorstel ingediend om dierenwelzijn in de Grondwet op te nemen, maar dat haalde het niet. "Blijkbaar ontbrak de politieke moed", zegt de dierenrechtenorganisatie. Nu probeert Gaia de druk op te voeren door grondwetsartikels 7bis of 23 voor herziening vatbaar te verklaren. "Dat moet politici de nodige ruimte geven om in de volgende legislatuur dieren op te nemen in de Grondwet. Het is nu of nooit, de dieren kunnen echt geen tien jaar meer wachten", aldus voorzitter Michel Vandenbosch. (AVA)

