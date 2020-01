Exclusief voor abonnees Meer dan 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen GROOTSTE VANGST OOIT 18 januari 2020

00u00 0

De douane heeft deze maand meer dan 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen uit Zuidoost-Azië, de grootste vangst ooit in ons land. Voor wie ze bedoeld waren, is voorlopig niet duidelijk. "Hier is zo'n 65 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw mee gemoeid", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën, die ook wijst op de - extra - gezondheidsrisico's. "In namaaksigaretten zit dikwijls de grootste rommel. Het gaat om (brandbaar) afval, hooi en ooit hebben we zelfs asbest aangetroffen. Hooguit een klein deeltje is echt tabak."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis