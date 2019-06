Exclusief voor abonnees Meer dan 100 ooievaarskuikens geboren in Planckendael 26 juni 2019

De ooievaars in Planckendael hebben er een productief jaar opzitten. Voor het derde jaar op rij werden meer dan honderd kuikens geboren in het park. Er werden er 103 geringd om precies te zijn, wat het gemiddelde aantal jongen per nest op 2,3 brengt. De grootste kolonie van België telt nu 235 vogels in 66 nesten.

