Exclusief voor abonnees Meer dan 10.000 kamelen moeten dood: "Ze drinken kostbaar water op" 08 januari 2020

00u00 0

In het zuiden van Australië hebben lokale autoriteiten de opdracht gegeven om wilde kamelen te laten afmaken. Reden: de dieren drinken te veel water in het door droogte getroffen gebied. In hun zoektocht naar water richten ze bovendien veel schade aan huizen aan. Vandaag al zouden schutters beginnen met de jacht, die vanuit helikopters gebeurt. Meer dan 10.000 kamelen moeten doodgeschoten worden in vijf dagen tijd. De overheid laat de karkassen vervolgens eerst drogen vooraleer ze worden verbrand of begraven, meldt ABC News. In Australië leven naar schatting 1,2 miljoen kamelen. De jacht erop wordt op gezette tijden toegestaan, omdat de populatie anders te snel zou groeien.