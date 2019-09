Exclusief voor abonnees Meer dan 1,8 miljard opgehaald voor goede doelen via Facebook 20 september 2019

Vijf jaar geleden werd het voor het eerst mogelijk om via Facebook fondsen te werven voor een goed doel. Deze week hebben de gebruikers van het sociale netwerk een mijlpaal gehaald: er is meer dan 2 miljard dollar (1,8 miljoen euro) opgehaald om goede doelen te ondersteunen. De helft daarvan door middel van verjaardaginzamelacties. Meer dan 45 miljoen mensen hebben zich ingezet om een inzamelingsactie op te zetten. De strijd tegen de spierziekte ALS - destijds aangezwengeld door de 'Ice Bucket Challenge' - wordt het vaakst gesteund: daarvoor werd al 4,5 miljoen euro ingezameld. Unicef kreeg bijna 1 miljoen bij elkaar om kinderen in Jemen te helpen. Facebook rekent geen transactiekosten aan voor dergelijke donaties. (MAC)

