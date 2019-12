Exclusief voor abonnees Meer dan 1.100 mensen lieten zich vorig jaar ontdopen 05 december 2019

Vorig jaar hebben 1.154 mensen een uitschrijving uit het doopregister aangevraagd, zo blijkt uit het jaarrapport van de Katholieke Kerk. Dat is iets minder dan in 2017, toen 1.240 mensen zich lieten schrappen. De Kerk in België maakt nog enkele opmerkelijke transities door. Zo wordt ze steeds meer gedragen door leken: in alle bisdommen samen werden er 2.038 benoemd. Ook vervrouwelijkt de Kerk: van de ruim 7.000 mensen die verantwoordelijkheid dragen of een taak vervullen, is 55% vrouw. Een derde evolutie is de daling bij de sacramenten, met name de doop (-11,83 %), het vormsel (-4,33 %), het kerkelijke huwelijk (-13,92 %) en de eucharistie (-16,79 %).