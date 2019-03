Meer dan 1.000 zieke leerlingen volgen lessen via Bednet 02 maart 2019

Vorig jaar hebben ruim 1.000 langdurig zieke kinderen via Bednet hun lessen kunnen volgen. In 2014 ging het nog om 300 leerlingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kent dit jaar een subsidie van 2,4 miljoen euro toe aan Bednet. Het initiatief geeft langdurig zieke kinderen en tienermoeders de kans om via synchroon internetonderwijs de lessen te blijven volgen en in contact te blijven met hun klas. Met de nieuwe subsidie wil Bednet ook dit jaar opnieuw meer dan 1.000 kinderen ondersteunen, en zijn hard- en software vernieuwen. Crevits wil het ook mogelijk maken om een meerjarige overeenkomst af te sluiten, tot vier jaar, in plaats van te werken met jaarlijkse overeenkomsten.

