Meer dan 1.000 scholen willen asbest verwijderen 12 augustus 2019

Al meer dan 1.000 scholen in Vlaanderen hebben een aanvraag om subsidies ingediend voor de verwijdering van asbest uit schoolgebouwen. Sinds juli vorig jaar kan daarvoor een beroep gedaan worden op de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Al bijna 250 scholen gingen over tot het opvragen van offertes of tot de effectieve asbestverwijdering, zo blijkt uit gegevens die minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendmaakte. De Vlaamse regering heeft de ambitie om Vlaanderen volledig asbestvrij te maken tegen 2040 en het onderwijs is daarin een prioriteit. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) voorzag in het schooljaar 2018-2019 al 730.000 euro voor de gedeeltelijke heraanleg van 36 schoolgebouwen waarin asbest verwijderd werd.

