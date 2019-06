Exclusief voor abonnees Meer dan 1.000 dode mezen gevonden 27 juni 2019

Vogelbescherming Vlaanderen en Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) kregen dit voorjaar meer dan duizend meldingen van burgers die een nest met dode mezenjongen in de tuin vonden. Elk jaar zijn er zulke meldingen, maar vorig jaar al waren het er plots een pak meer. Van de dode kool- en pimpelmeesjes werden dit broedseizoen honderd stalen genomen, die de komende weken geanalyseerd worden. "We willen onderzoeken of er een verband is met het gebruik van insecticiden", zegt Geert Gommers van Velt. De bestrijding van de buxusmot zou kunnen meespelen: de jongen stierven mogelijk doordat ze vergiftigde rupsen te eten kregen.