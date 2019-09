Exclusief voor abonnees Meer dan 1.000 arrestaties na betogingen in Egypte 26 september 2019

00u00 0

In Egypte heeft de politie al meer dan duizend mensen opgepakt nadat er vorige week in verscheidene steden tegen de president was betoogd. Dat melden twee mensenrechtenorganisaties. Onder de arrestanten zijn naast manifestanten ook politici en journalisten.