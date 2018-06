Meer criminaliteit in buurten met voetbalstadion 22 juni 2018

Een voetbalstadion verhoogt de criminaliteit in een buurt, ook op momenten dat er niet gevoetbald wordt. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Wetenschappers vergeleken de criminaliteitsstatistieken in een straal van 1.250 meter rond het Jules Ottenstadion - het vorige stadion van AA Gent. Ze bestudeerden 16.425 feiten die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 plaatsvonden in Gent. "Het aantal daalde met 43 procent toen de voetbalploeg in 2013 naar de Ghelamco Arena verhuisde en het stadion werd gesloten", klinkt het. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers bij een bepaald type supporters. "Sommigen zijn daders die voor en na de wedstrijd al potentiële doelwitten opmerken. Omdat er dan veel politie aanwezig is, kunnen ze op dat moment niet toeslaan en keren ze dan later terug." (KSN)

