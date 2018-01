Meer conflictvrije kruispunten, toch meer ongevallen 31 januari 2018

00u00 0

Vlaanderen telt steeds meer conflictvrije kruispunten, waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer. Drie jaar geleden waren dat er 969, nu 1.232 (op een totaal van 1.700 kruispunten). Toch vertaalt die trend zich niet in minder ongevallen. Integendeel. Het aantal letselongevallen van voetgangers en fietsers op kruispunten met lichten is tussen 2013 en 2016 met 13 procent gestegen. Cijfers van 2017 zijn er nog niet. Weyts wijst er daarbij op dat investeringen in 2016 pas nadien effect kunnen hebben op de resultaten en de ongevalcijfers. "Eerst de inspanningen, dan pas de resultaten en niet omgekeerd."