Meer co-ouderschap = 10% minder alimentatie

Gescheiden ouders kiezen almaar meer voor fiftyfifty co-ouderschap. Het aantal Belgen dat daardoor nog maandelijks onderhoudsgeld voor de opvoeding van de kinderen aan een ex-partner betaalt, daalde in vijf jaar met zo'n 22.000 (-10%), tot 201.400. Ruim één op de drie gescheiden koppels kiest nu voor co-ouderschap, waarbij beide ouders evenveel voor de kinderen zorgen, met een gelijk aandeel in de kosten. In 2016 ging het om 40.400 koppels. Wie wél alimentatie betaalt, hoestte vorig jaar gemiddeld 308 euro per maand op.