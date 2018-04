Meer citytrips naar 'vergeten bestemmingen' 24 april 2018

Belgen kiezen dit voorjaar voor verrassende citytripbestemmingen, zoals Krakau, Bratislava en Belgrado. Dat blijkt uit de analyse van miljoenen boekingen en zoekopdrachten op CheapTickets.be. In vergelijking met vorig jaar boekten al tien keer meer landgenoten een reisje naar de Servische hoofdstad Belgrado. Voor de Slovaakse hoofdstad Bratislava steeg het aantal boekingen met 78%. Het aantal trips richting Marrakesh en Istanboel is bijna verdubbeld. Klassiekers als Madrid, Berlijn en Londen lijken aan populariteit in te boeten. "Blijkbaar is de drang naar iets nieuws zeer sterk en willen we bestemmingen herontdekken", klinkt. Toch blijft de top vijf - Barcelona, Málaga, Lissabon, Alicante, Rome - redelijk traditioneel.

