Meer chats, minder telefoontjes naar Tele-Onthaal 06 juli 2018

00u00 0

Mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor bij Tele-Onthaal, nemen steeds vaker contact op via chat en minder via de telefoon. Dat blijkt uit het jaarverslag van de anonieme hulplijn. Vorig jaar kreeg Tele-Onthaal 13.817 chatoproepen: 37% meer dan in 2016 en het hoogste aantal ooit. "We merken dat jongeren via chat bepaalde problemen sneller uitspreken en dat ze ook sneller to the point komen", zegt coördinator Jennifer Pots. Het aantal telefoonoproepen daalt dan weer met 3% naar 109.139 in 2017.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Jennifer Pots

samenleving