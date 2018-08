Meer bussen en trams vanaf 1 september 30 augustus 2018

00u00 0

De Lijn krijgt er vanaf 1 september extra aanbod bij op een aantal drukke verbindingen in de Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent. Vanaf volgend jaar komt daar nog een resem andere regio's bij. In totaal krijgt De Lijn een extra exploitatiebudget van 20 miljoen euro. Bijna de helft daarvan gaat naar extra aanbod. Daarnaast moet het comfort voor de reiziger beter. Dat valt vrij letterlijk te nemen: De Lijn heeft recent 781 nieuwe bussen, 110 nieuwe trams en 14 tram-bussen besteld, goed voor in totaal 500 miljoen euro aan rollend materieel. Dat wordt afgewerkt met zetels uit gerecycleerd of namaakleer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN