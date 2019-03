Meer boetes voor te snelle motards 79 per dag 06 maart 2019

Elke dag krijgen 79 motorrijders een boete voor te snel rijden. Dat blijkt uit cijfers van de federale wegpolitie. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren, toen de politie dagelijks tussen de 72 en 76 boetes uitschreef. De meest recente statistieken gaan over de eerste zes maanden van 2018. Toen stelde de politie 14.373 overtredingen vast. In 432 gevallen overschreed de motard de maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur. Ruim een derde van de boetes ging naar bestuurders die 10 km/u te rap reden. De politie zegt dat de stijging van het aantal overtredingen komt doordat er meer mensen met de motor rijden.