Exclusief voor abonnees Meer bewolking HET WEER 06 juli 2019

00u00 0

De dag begint nog vrij zonnig. Er zijn wel wolkenvelden, vooral in het noorden van het land. Ondanks alle wolken blijft het droog en wordt het warm. In het binnenland halen de maxima nog waarden tussen 24 en 28 graden, aan zee is het koeler met 20 graden. De wind waait matig uit het westen en bij momenten zijn er windstoten mogelijk tot 50 km per uur.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over weer