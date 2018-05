Meer besmettelijke ziektes in gevangenis 04 mei 2018

Artsen krijgen in gevangenissen de laatste maanden meer gedetineerden over de vloer met besmettelijke ziektes. Het gaat dan om onder meer tuberculose, hepatitis C, hiv, mazelen en schurft. Dat erkennen het gevangeniswezen en justitieminister Koen Geens (CD&V) in 'De Tijd'. De cipiersbond van het ACV wijt de piek aan de besparingen op hygiëne. Zo waren er in Leuven-Centraal een jaar lang geen rubberen handschoenen voorradig, waardoor cipiers meer risico liepen op besmetting. Daarnaast zijn er regelmatig niet genoeg schoonmaakproducten aanwezig en krijgen cellen nu en dan een schoonmaakbeurt minder. In een open brief in 'Le Soir' schrijven gevangenisartsen dat gedetineerden niet voldoende toegang krijgen tot medische zorg. Terwijl ze volgens de wet recht hebben op dezelfde zorg als een gewone burger, is er in de praktijk niet voldoende personeel om een gevangene in geval van nood naar het ziekenhuis te brengen. Regelmatig kunnen ook afspraken voor onderzoeken in het ziekenhuis niet doorgaan. (SRB)

