Meer benzinewagens dan diesels verkocht

De Belg kiest nog altijd vrij traditioneel bij de aankoop van een nieuwe wagen. Het overgrote deel van de inschrijvingen in 2017 betrof nog benzine- (263.693) en dieselvoertuigen (253.322). Dat blijkt uit de recentste cijfers van autofederatie Febiac. Het is wel voor het eerst dat er op jaarbasis meer benzine- dan dieselwagens werden ingeschreven. Diesel verliest stilaan zijn prijsvoordeel aan de pomp, en ook de invoering van lage-emissiezones doet het imago van de dieselwagens geen goed. Van de elektrische auto's werden er vorig jaar in ons land slechts 2.713 ingeschreven. Dat is zo'n drie procent meer dan in 2016, maar nog steeds minder dan een half procent van de totale autoverkoop. Opvallend: bijna de helft van deze markt (1.151) gaat naar Tesla. Hybride voertuigen kennen een grotere opmars, met 24.000 inschrijvingen in 2017 - goed voor twee derde meer dan in 2016. Bijna 2.500 Belgen kozen vorig jaar voor een auto op aardgas. Van voertuigen op lpg kwamen er 186 in het verkeer. (SPK)

