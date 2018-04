Meer bemiddeling voor wie schulden heeft bij de fiscus 16 april 2018

De fiscale bemiddelingsdienst van de federale overheid krijgt extra bevoegdheden om te verhinderen dat schuldenaars versmacht worden door intresten en boetes. Dat staat in een wet van de meerderheidspartijen die vrijdag in het Staatsblad is verschenen. De dienst, die onafhankelijk werkt binnen de FOD Financiën, krijgt het genaderecht om boetes en intresten te verminderen of kwijt te schelden. Hij zal ook kunnen bemiddelen tussen de fiscus en belastingplichtigen over haalbare afbetalingsplannen voor fiscale en niet-fiscale schulden, zoals het pensioen. Zolang er bemiddeling loopt, wordt bovendien elke fiscale procedure geschorst. Daardoor moet de kans groter worden dat goedmenende Belgen voor wie het even tegenzit, een haalbaar afbetalingsplan krijgen. (DDW)

