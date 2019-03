Meer bedreigingen via sms of sociale media dan op straat 22 maart 2019

Minder dan 1 jongere op 5 zegt dat hij online weleens iets doet wat 'niet mag', zoals seksueel getinte foto's versturen of iemand bedreigen. Dat laatste gebeurt vandaag steeds vaker via sms, mail of sociale media dan op straat. Volgens de onderzoekers blijft het aantal jongeren dat toegeeft dat ze over de schreef zijn gegaan relatief laag, al sluiten ze ook niet uit dat er sprake is van overrapportage. Wat offlinecriminaliteit betreft, zegt ongeveer de helft van de jongeren minstens één feit te hebben gepleegd in de voorbije twaalf maanden. Daarbij gaat het meestal niet over zware delicten, maar om bijvoorbeeld het stelen van snoep uit een winkel. Jongens rapporteren iets vaker dader te zijn dan meisjes, maar dat effect is minder uitgesproken voor onlinecriminaliteit.

