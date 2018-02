Meer autopech en skiongevallen tijdens krokusvakantie 17 februari 2018

00u00 0

Door de massale sneeuwval de afgelopen weken zijn heel wat Belgen nog last minute op skivakantie vertrokken, en dat is te merken aan de cijfers van de reisbijstandsorganisaties. Zo heeft de VAB nu al 40% meer dossiers aangemaakt dan vorig jaar. "Zowel voor technische hulp bij autoproblemen als voor medische bijstand bij ziekte of na een ongeval", klinkt het. "Een derde meer skiërs is betrokken geraakt in een ongeluk, waardoor we ook al 10% meer mensen gerepatrieerd hebben." Bij Euro Assistance zien ze dezelfde tendensen: "Wij noteerden een kwart meer skiongevallen." Oostenrijk blijft de populairste bestemming, gevolgd door Frankrijk en Italië. Maar terwijl de nummer één wat van z'n pluimen verliest, trekken almaar meer Belgen naar Italië om te skiën. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN