Meer autopech en klapbanden 27 juli 2018

Door de hitte krijgen meer en meer mensen autopech of een klapband. In de eerste helft van deze maand kreeg de pechverhelpingsdienst van VAB bijna een vijfde meer meldingen van klapbanden. Door de hittegolf zal dat cijfer de komende dagen nog oplopen, omdat het rubber van de banden zachter wordt bij hoge temperaturen en er daardoor sneller scheurtjes kunnen ontstaan. VAB raadt daarom aan om regelmatig te controleren of je banden nog in goede staat zijn. Ook een juiste bandenspanning is cruciaal.