Meer agressie van werklozen tegen VDAB Dieter Dujardin

19 februari 2018

05u15 429 De Krant Sinds de VDAB de bevoegdheid voor het sanctioneren van werklozen overnam van de RVA, zit het aantal gevallen van agressie tegen VDAB-medewerkers in stijgende lijn. Volgens minister van Werk Muyters (N-VA) heeft dat vooral te maken met een betere registratie.

Sinds 2016 is het bestraffen van werklozen die onvoldoende inspanningen leveren om werk te vinden, de taak van de VDAB. Vorig jaar leidde dat tot meer dan 30.000 sancties. Of er een direct verband is, is niet zeker, maar feit is wel dat het aantal gevallen van agressie tegen VDAB-medewerkers in dezelfde periode een toename kent: van 65 meldingen in 2015 over 90 in 2016 tot 109 vorig jaar. Dat kwam Vlaams Parlementslid Emily Talpe (Open Vld) te weten van Philippe Muyters.

Maatregelen

Volgens de minister werden al maatregelen genomen om het personeel te beschermen. In lokalen waar werkzoekenden die zich niet aan hun plichten houden, verhoord worden, kwamen alarmknoppen, vluchtwegen en doorzichtige wanden. Het personeel werd getraind om overweg te kunnen met agressie. "Sinds 2015 heeft VDAB z'n personeel gesensibiliseerd om ook alledaagse agressie te registreren. In het algemeen wordt agressie nu meer gemeld", aldus Muyters.

Talpe kan leven met die uitleg. "Het feit dat de alarmknop in 2017 niet werd gebruikt, toont dat het VDAB-personeel goed opgeleid is om zich assertief op te stellen tegen agressieve werkzoekenden."

Daling in aantal arbeidsongevallen na agressie

Intussen kan onderwijsminister Crevits (CD&V) betere cijfers voorleggen. Na een sterke stijging van het aantal arbeidsongevallen na agressie, noteert het bevoegde agentschap Agodi nu een daling: van 81 gevallen in 2016 naar 59 in 2017. Dat is het op één na laagste cijfer sinds 2010. "Goed nieuws, maar omdat elk geval van agressie er één te veel is, blijven we inzetten op psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen", aldus Crevits. "In 2018 worden opnieuw 80 vertrouwenspersonen opgeleid en er komt een nieuw decreet waarin kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school wordt."