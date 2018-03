Meer agressie op de trein 11% 16 maart 2018

Het aantal gevallen van agressie tegenover personeelsleden van NMBS is in 2017 gestegen met 11 procent: 1.165 tegenover 1.051 in 2016. Meestal zijn treinbegeleiders de slachtoffers en de belangrijkste oorzaak is discussie over vervoersbewijzen. Om iets te doen aan dat probleem, wil NMBS nog dit jaar een aantal maatregelen invoeren. De verkoop en het gebruik van een aantal vervoersbewijzen worden aangepast. Vanaf 10 juni voert NMBS een nieuwe vertrekprocedure in, waarbij de treinbegeleider meteen na het vertreksignaal alle deuren zal sluiten. In de huidige procedure blijft na het signaal nog één deur open, en dat tot de trein in beweging komt. Securail zal op gevoelige trajecten preventief patrouilleren. (KAV)