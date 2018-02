Meer aanvragen tot geslachtswijziging 08 februari 2018

In ruim een maand tijd deden meer transgenders een aanvraag tot geslachtswijziging. Op 3 januari 2018 versoepelde de transgenderwet en werd het mogelijk om zonder attesten van dokters of psychiaters het geslacht op de identiteitskaart te laten aanpassen. De stijging van het aantal aanvragen is in de vijf Vlaamse provinciehoofdplaatsen erg opvallend.