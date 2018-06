Meer aanrandingen op vliegtuigen 22 juni 2018

De Amerikaanse politiedienst FBI stelt een "alarmerende" toename van seksuele inbreuken op lijnvluchten vast. Meestal gaat het om ongewenste aanrakingen door mannen bij vrouwen of niet-begeleide minderjarigen. Vaak zitten slachtoffers aan een venster of in het midden van een rij zetels, waar het personeel geen goed zicht op hen heeft. Dikwijls gaat het om gelegenheidsdaders.