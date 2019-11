Exclusief voor abonnees Meegesleurd door aandrijfas achter tractor: landbouwer (68) sterft 21 november 2019

In De Moeren in Veurne is gisteren rond 17 uur een 68-jarige landbouwer om het leven gekomen door een noodlottig arbeidsongeval. De man werd meegetrokken door de aandrijfas tussen tractor en mestkar op het landbouwbedrijf van zijn zoon. Hij had de boerderij aan zijn zoon overgelaten, maar stak er geregeld nog een handje toe. Gisternamiddag was hij het land gaan bemesten. Toen hij de tractor en mestkar achteraf wou parkeren op het erf, stapte de man even uit de tractor. Hij kwam echter te dicht bij de aandrijfas van de mestkar en werd meegesleurd. Zijn familie trof hem aan en verwittigde meteen de hulpdiensten. Er werd nog vergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Hij stierf aan inwendige bloedingen. (BBO)

