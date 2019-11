Exclusief voor abonnees Meegereisde Duivels-fans raken niet verder dan luchthaven Sint-Petersburg 16 november 2019

Niet alle 200 meegereisde supporters zullen de Rode Duivels vandaag zien spelen in Rusland. Minstens drie van de voetbalfans zijn niet verder geraakt dan de luchthaven van Sint-Petersburg. "De reden? Ik had op mijn e-visum één verkeerd cijfer getikt in mijn paspoortnummer", zegt Dieter Lelievre uit Haacht. "Blijkbaar is de douane daar heel streng voor. Discussiëren leverde niets op, een telefoontje naar de ambassade evenmin." Supporter Steven Droogmans overkwam hetzelfde: ook bij hem was één karakter verkeerd. De twee hebben afgelopen nacht doorgebracht in de transitzone van de luchthaven en vliegen deze namiddag terug - waardoor ze de match zelfs niet op tv kunnen volgen. Een derde gedupeerde Belg moest rechtomkeer maken omdat hij slechts twee van zijn drie voornamen vermeld had op zijn visum. Ook donderdag zouden al Rode Duivels-fans teruggestuurd zijn. De meeste supporters hadden 440 euro betaald voor de trip. (SPK)

