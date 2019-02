Meedogenloos krimpen 23 februari 2019

Ook Marnix Peeters schreef met 'Zo donker buiten' een ontroerend boek over zijn moeders leven, haar laatste maanden en haar overlijden. Wie hem alleen kent van 'Natte dozen' of 'De dag dat we Andy zijn arm afzaagden', zou het niet meteen vermoeden, maar Peeters is een gevoelige jongen. Dat weet iedereen die zijn zaterdagse stukjes in De Morgen leest of de tristesse voelde achter de zwans en vuile praat in 'Kijk niet zo, konijntje' en 'Ik kreeg aids van Johnny Diamond'. Een van onze meest getalenteerde pennen ook, die nu o zo eerlijk en aangrijpend vertelt over wat het met hem deed om zijn moeder de strijd te zien verliezen tegen 'dat langzame geschraap, dat trage en meedogenloze krimpen'. 120 pagina's krop in de keel en - hier alvast - een traan op het einde.

