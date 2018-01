Medium staat terecht voor handoplegging op borsten 19 januari 2018

00u00 0

Een 65-jarig zelfverklaard medium uit Asse riskeert 5 jaar cel voor oplichting en het misbruiken van kwetsbare personen. Johannes D.W. 'behandelde' tientallen patiënten in zijn kasteel. Daarbij hanteerde hij zijn eigen interpretatie van handoplegging en betastte hij de borsten en schaamstreek van cliëntes "om tumoren te voorkomen". Daarnaast gebruikte hij dubieuze "neurometamorfosische" technieken. Lees: hij liet boeren tijdens seances "om de negatieve energie van het slachtoffer te evacueren". "Een trucje waarvoor hij op voorhand grote hoeveelheden spuitwater of karnemelk dronk", aldus het parket. De verdediging vraagt de vrijspraak. "Een waarzegger of ziener is pas een oplichter als hij zelf niet in zijn gave gelooft", aldus D.W.'s advocaat Frank Scheerlinck. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN