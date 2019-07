Exclusief voor abonnees Mediterrane haaien zijn het meest bedreigd 13 juli 2019

Meer dan de helft van de haaien en roggen in de Middellandse Zee zijn bedreigd, en bijna een derde wordt overbevist tot op een kritiek niveau van uitsterven. Dat staat in een rapport dat milieuorganisatie WWF naar aanleiding van de werelddag van de haaien (morgen) uitbrengt. Haaien worden gedecimeerd door overbevissing, illegale vangst en plasticvervuiling, aldus WWF. Overbevissing vormt de grootste bedreiging in de Middellandse Zee, vooral Libië en Tunesië zijn de grootste haaienvissers in de regio. De meeste haaien zijn bijvangst en worden teruggegooid in zee, waar ze daarna zo goed als geen kans maken om te overleven. Ook illegale handel bedreigt de haaien: vaak worden ze frauduleus als zwaardvis verkocht.

