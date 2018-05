Medische staf Barça in Brugge 17 mei 2018

00u00 0

Geen spelers te bespeuren gisteren in en rond Jan Breydel vanwege een derde en laatste vrije dag. Wel kwam het medische departement van Barcelona op bezoek. Het is te zeggen, 'Barça Innovation Hub', een afdeling die alle (medische) data van spelers bestudeert en analyseert. Ietwat gelijkaardig aan het Clublab, dat hetzelfde doet bij alle Brugse spelers. Twee maand geleden was Club al eens op werkbezoek in Barcelona, deze keer was het dus omgekeerd. Dit in het kader van een verdere samenwerking tussen beide teams. "Door samen te werken maken we elkaar slimmer en verzekeren we succes voor onze teams op lange termijn. Meer kennis zorgt voor meer innovatie", liet een Catalaanse vertegenwoordiger weten. Vandaag is het opnieuw werkdag voor de spelers. De eerste training na het behalen van de titel (om 15u) is meteen open, om de supporters de kans te geven hun kampioenen te vieren. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN