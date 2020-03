Exclusief voor abonnees Medische reserve telt bijna 3.200 manschappen 31 maart 2020

Er hebben zich al 3.190 vrijwilligers aangemeld voor de medische reserve. Zij zijn bereid om de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen, rusthuizen andere zorginstellingen bij te staan als die de coronapiek niet meer de baas kunnen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) had ruim drie weken geleden een oproep gelanceerd aan gepensioneerde artsen, verplegers en anderen met een zorgopleiding, maar ook aan mensen die bijvoorbeeld willen bijspringen in de administratie. Wie interesse heeft, kan zich nog altijd aanmelden via zorg-en-gezondheid.be/aanmelding-medische-reserve-covid-19.