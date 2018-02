Medische primeur: transvrouw geeft borstvoeding aan kind 19 februari 2018

Voor het eerst in de medische geschiedenis zijn dokters erin geslaagd een 30-jarige transvrouw borstvoeding te laten geven aan haar kind, geboren uit haar partner. De Amerikaanse vrouw werd geboren als man en onderging nog geen geslachtsverandering, maar ontwikkelde wel borsten na hormoontherapie van zes jaar. Omdat haar zwangere partner geen borstvoeding wilde geven, wilde zij die taak op zich nemen. Drieënhalve maand zetten de dokters haar op een regime met een hormoonbehandeling om een geboorte te simuleren en zo de melkproductie op gang te brengen. Door drie keer daags af te kolven, kon de transvrouw 227 gram moedermelk per dag produceren tegen dat het kind geboren werd. Zes weken lang werd de baby enkel gevoed met de moedermelk, later schakelden de ouders over op een combinatie met flesvoeding. (CMA)

