Exclusief voor abonnees Medische pedicures nog niet aan de slag, podologen wel 05 mei 2020

00u00

Podologen mogen sinds gisteren weer aan de slag, gespecialiseerde voetverzorgers en pedicures niet. Nadat in onze krant vandaag een 'medisch pedicure' getuigde over haar heropstart, ontstond er heel wat verwarring binnen de beroepsgroepen. Klanten die een afspraak willen maken bij hun voetverzorger, moeten dus nog geduld oefenen tot minstens 18 mei. De podologen, zij die de driejarige bachelor volgden en een paramedisch statuut bezitten, mogen sinds gisteren wél al werken. "Gespecialiseerde voetverzorger is de juiste benaming van het beroep dat in de volksmond vaak 'medisch pedicure' wordt genoemd. Onze groep is nog niet paramedisch erkend - wat podologen wel zijn - waardoor wij nu onder hetzelfde paritair comité als de schoonheidsspecialisten, massagesalons en wellness vallen", zegt Annick Pauwels van de vereniging van gespecialiseerde voetverzorgers.

