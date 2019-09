Exclusief voor abonnees Medische fouten 05 september 2019

Moedig van dokter Michel Bafort om te pleiten voor een nationaal meldpunt voor medische fouten. Wij hopen in ieder geval vurig dat dit taboe doorbroken wordt. Onze dochter, toen 36, is immers blijvend gehandicapt door een verkeerd gelopen hartoperatie. Per vergissing werd toen een ader afgebonden die nadien ook scheurde. Er was ook een gaatje gemaakt in de aortaklep. Er volgde een tweede operatie om dat te herstellen. Na een lange revalidatie werd ze voor de derde keer geopereerd in een ander ziekenhuis. Deze arts heeft toen de opgelopen schade enigszins proberen te herstellen. Er zijn de eerste en tweede maal zo veel fouten gemaakt dat we bedenkingen hebben over de chirurg. Was er misschien een stagiair aan de slag? Er is bijvoorbeeld ook geen operatieverslag ter inzage. De verzekering schuift ondertussen alles op de lange baan.

Eric Tack, Wachtebeke

