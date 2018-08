Medische charlatans gedoogd door gebrek aan middelen 02 augustus 2018

00u00 0

In de voorbije tien jaar werden in Vlaanderen slechts 109 onderzoeken geopend tegen het 'onwettig uitoefenen van de artsenijkunde'. Door een gebrek aan middelen en juridische onzekerheid geldt in ons land een gedoogbeleid. Het lage aantal is enerzijds te wijten aan het feit dat de taak om onwettige uitoefening van de geneeskunde op te sporen niet bij de parketten, maar bij de Provinciale Geneeskundige Commissies ligt. Die zien door hun zware takenpakket de controles niet als een prioriteit. Anderzijds wijst professor medisch recht Steven Lierman op een wet uit 1999 die patiënten een minimale bescherming biedt bij praktijken zoals homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur. Omdat die nog steeds niet volledig is uitgevoerd, bestaat er onduidelijkheid en betalen mutualiteiten de behandelingen soms terug.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN