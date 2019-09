Exclusief voor abonnees Medisch ongevallenfonds werkt historische achterstand weg 14 september 2019

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), waar patiënten terechtkunnen die schade opliepen na een medische ingreep, werkt zijn historische achterstand in dossiers stilaan weg. Eind 2018 was bijna de helft van de dossiers die sinds de start van het Fonds in 2012 werden ingediend, afgesloten. In 2017 verwerkte het FMO voor het eerst meer dossiers dan het ontvangen had, en die kentering zette zich vorig jaar door. Eind 2018 had het FMO 2.329 dossiers afgesloten, terwijl 2.430 dossiers nog op advies wachtten. De achterstand slonk met 8% en in 2018 werkte het Fonds 3,3% méér dossiers af dan het jaar voordien. Er werd voor iets meer dan 4,2 miljoen euro aan vergoedingen uitbetaald. Slechts een beperkt aantal aanvragers krijgt een schadevergoeding: 7% van de afgesloten dossiers.

