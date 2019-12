MeDirect lanceert best renderende spaarrekening van het land: +0,70% JVG

18 december 2019

05u00 0 De Krant Goed nieuws voor wie op zoek is naar een spaarrekening met een hoger rendement. MeDirect start met 'Maandsparen Max'. Die biedt naast een basisrente van 0,05% ook een getrouwheidspremie van 0,65%, en wordt daarmee meteen de best renderende spaarrekening in ons land.

De voorbije maanden verlaagde de ene bank na de andere de rente op haar spaarrekeningen tot het wettelijke minimum van 0,11%: een basisrente van 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, en daar bovenop nog een getrouwheidspremie voor wie zijn geld een jaar onafgebroken laat staan. Intussen geldt die minimale vergoeding op het gros van de gereglementeerde spaarrekeningen. Dat zijn spaarrekeningen die voldoen aan de voorwaarden om te genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 980 euro aan intresten per persoon en per jaar. Bij een rekening op twee namen stijgt het vrijgestelde bedrag dus tot 1.960 euro.

Strafrente

Zelfs die magere opbrengst werd al ter discussie gesteld. Zo vroeg ING-topman Erik Van Den Eynden zich al openlijk af of dat wettelijke minimum niet verder verlaagd moest worden. Hij verwees daarvoor naar de Europese Centrale Bank. Die rekent een strafrente aan van 0,50% voor de overschot aan gelden die de commerciële banken inzamelen en niet omzetten in leningen, en dus maar bij haar parkeren.

Toch schieten nog altijd een paar rekeningen boven het maaiveld uit. Met 'Maandsparen Max' van MeDirect komt daar een nieuwe rekening bij. Ze biedt spaarders de mogelijkheid om elke maand tot 500 euro te storten en geeft een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Met die vergoeding wordt 'Maandsparen Max' volgens het overzicht dat de vergelijkingssite Spaargids.be bijhoudt meteen de hoogst renderende spaarrekening in ons land. Ze gaat de 'Vision+' van Santander Consumer Bank vooraf, die een basisrente van 0,05% combineert met een getrouwheidspremie van 0,55%. Aan deze rekening zijn evenwel geen voorwaarden met een maximale inleg per maand gekoppeld. Na 'Maandsparen Max' en 'Vision+' volgt de 'Cocoon'-rekening van bpost bank, met een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%. Ook op deze rekening kan maximaal 500 euro per maand worden gestort. Deze rekening is wel voorbehouden voor klanten tot 40 jaar.

Garantie

"Ook in de categorie maandsparen stuikten de rentes in elkaar. Wij zagen hierin echter een opportuniteit om zelf een dergelijke spaarrekening te lanceren. Dit ontbrak nog in ons aanbod", zegt topman Philippe Delva over de reden waarom MeDirect nu met de rekening uitpakt. De tegoeden bij MeDirect vallen onder de Belgische garantieregeling. Bij eventuele problemen bij de bank zijn ze dus tot 100.000 euro verzekerd door de Belgische overheid. (JVG)