MeDirect komt met nieuwe hoogrentende spaarrekeningen 20 juni 2018

De online spaarbank MeDirect lanceert twee rekeningen met een hogere rente dan je op de klassieke spaarboekjes vindt. De ME1-rekening biedt een brutobasisrente van 0,37% per jaar. Omdat het gaat om een niet-gereglementeerde spaarrekening, ben je daarop wel nog 30% roerende voorheffing verschuldigd. Dat wil zeggen dat je spaargeld jaarlijks netto 0,26% opbrengt. De ME3-rekening biedt 0,57% bruto, oftewel 0,40% netto. Daarmee behoren de nieuwe rekeningen tot de vijf interessantste op de markt. Anders dan bij veel andere rekeningen, moet je bij MeDirect wel tijdig aangeven wanneer je je spaargeld nodig hebt. Voor de ME1-rekening moet dat één maand op voorhand gemeld worden, voor de ME6-rekening is dat zes maanden. De bank laat verder weten geen nieuwe klanten meer te aanvaarden voor zijn ME12-rekening. Ook bijstorten op bestaande rekeningen is niet meer mogelijk.

