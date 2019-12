Exclusief voor abonnees MeDirect biedt beste spaarrekening 26 december 2019

De beste spaarrekening van 2019 is er één van MeDirect. Dat blijkt uit een analyse van 'spaargids.be'. Voor geld dat een heel jaar op de rekening bleef staan, bracht de Fidelity-rekening van de bank bijna acht keer meer op dan het merendeel van de andere spaarrekeningen op de Belgische markt. Wie op 1 januari 10.000 euro op de Fidelity-rekening stortte en dat een jaar heeft laten staan, strijkt nu 85 euro rente op. Tweede in het rijtje was Santander Consumer Bank Vision+, met 78,33 euro rente. Izola Bank Saver Account leverde u 42,70 euro rente op. 40 van de 67 spaarrekeningen die 'spaargids.be' opvolgt, geven het wettelijke minimum van 0,11%, in deze context is dat 11 euro.

