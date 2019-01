Medion Erazer X6807 26 januari 2019

00u00 0

Met een adviesprijs van 1.800 euro is de Erazer X6807 geen goedkope gamelaptop, maar dit relatief dunne en lichte exemplaar biedt veel waar voor zijn geld. De Core i7-processor met acht kernen en de GTX 1060-videokaart presteren goed, en het 144Hz-beeldscherm overtuigt met snelle responstijden. Bovendien is de solid state drive een zeer snel exemplaar en heeft de laptop een goed mechanisch toetsenbord. De accu is vrij klein en de accuduur is matig, maar daar staat tegenover dat er ruimte is voor een extra harde schijf of een tweede SSD.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN