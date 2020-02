Exclusief voor abonnees Medicijntekort dreigt in Europa 14 februari 2020

00u00 0

Omdat de farmaceutische sector in Europa erg afhankelijk is van ingrediënten die uit China worden ingevoerd, dreigt hier een medicijntekort als het coronavirus nog lang aansleept. Dat is gisteren gezegd tijdens een vergadering van de Europese ministers van Volksgezondheid in Brussel. "Veel actieve bestanddelen van farmaceutische producten komen zelfs uit de provincie Hubei. Als ze in China de productie stoppen, heeft dat gevolgen voor Europa", zei de Duitse minister Jens Spahn. Hij voorspelt al "binnen enkele weken" tekorten. EU-commissaris Stella Kyriakides kondigde aan "waakzaam" te blijven en in te grijpen "als de situatie verandert".